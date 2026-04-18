Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che i colloqui con l’Iran stanno procedendo bene, aggiungendo che la situazione si sta risolvendo favorevolmente. Recentemente, Teheran ha deciso di non riaprire lo Stretto di Hormuz, decisione che ha attirato l’attenzione internazionale. Le dichiarazioni arrivano a pochi giorni da questo importante cambiamento nelle posizioni dei due paesi. La situazione rimane sotto osservazione, con sviluppi ancora da confermare.

Il presidente Usa Donald Trump ha commentato gli ultimi sviluppi della guerra con l’Iran, dopo che Teheran ha fatto marcia indietro sulla decisione di riaprire lo Stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ha minimizzato l’accaduto: “Stiamo avendo ottimi colloqui”, ha detto nel corso della firma di un ordine esecutivo sui farmaci psichedelici nello Studio Ovale. “Sta andando tutto per il meglio: hanno fatto i furbi, come fanno da 47 anni”, ha detto Trump aggiungendo: “Volevano chiudere di nuovo lo Stretto, come fanno da anni, ma non possono ricattarci”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Colloqui ottimi, sta andando tutto per il meglio"

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#Hormuz, Iran chiude ancora lo Stretto e attacca tre navi. #Trump: "Non ricattabili" x.com