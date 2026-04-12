Casa Bianca | ' I colloqui tra Iran e Usa stanno andando avanti'

I colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran sono proseguiti fino alle prime ore del mattino in Pakistan e sono ancora in corso. La Casa Bianca ha confermato che i negoziati tra le due parti stanno continuando senza indicare una data di conclusione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui contenuti delle discussioni o sui risultati raggiunti finora.

I colloqui tra gli Stati Uniti e l' Iran si sono protratti fino alle prime ore del mattino in Pakistan e stanno proseguendo. Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca smentendo le notizie dei media iraniani secondo i quali l'incontro si era concluso e riprenderà in serata. Al momento i colloqui vanno avanti da 15 ore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa Bianca: 'I colloqui tra Iran e Usa stanno andando avanti' Usa-Iran, saltano i colloqui sul nucleare. Casa Bianca minaccia: “Trump ha un’altra opzione: il ricorso alla forza militare”Roma, 4 febbraio 2026 – Saltano i colloqui sul nucleare tra Usa e Iran, previsto per domani nella capitale dell'Oman, Mascate. Iran, la Casa Bianca conferma la diplomazia di Trump con l’Iran: colloqui programmati. Netanyahu a Witkoff: «Non ci possiamo fidare»I colloqui tra Stati Uniti e Iran sono ancora in agenda per la fine di questa settimana. Watch Karoline's Reply on whether the US is using Landmines in Iran | US Iran war News