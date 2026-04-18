Iran stretto di Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco Usa
Il comando militare iraniano ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz, chiuso in precedenza a causa di un blocco statunitense. La decisione è stata comunicata in seguito alla sospensione delle operazioni di navigazione da parte degli Stati Uniti che avevano interessato questa via strategica. La chiusura dello stretto rappresenta una misura presa dall’Iran in risposta alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti.
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Israele e Usa attaccano l'Iran, distrutto il compound di Khamenei #iran #usa #israele
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