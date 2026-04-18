Chiuso di nuovo lo Stretto di Hormuz la decisione di Teheran a causa del blocco Usa dei porti iraniani – La diretta

Dopo settimane di tensioni, l’Iran ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz, sospendendo la chiusura temporanea di questa via strategica. La decisione arriva in seguito alla richiesta di revoca del blocco navale imposto dagli Stati Uniti sui porti iraniani, che aveva causato un aumento delle tensioni nella regione. La riapertura rappresenta un passo importante, anche se il governo iraniano ha condizionato l’atto alla fine delle restrizioni statunitensi.

Dopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di Hormuz, legandola però alla fine del blocco navale Usa sui propri porti. Mentre Donald Trump parla di un accordo sul nucleare «molto vicino » (che prevede il trasferimento dell’uranio arricchito negli Stati Uniti), esplode la tensione tra Washington e Tel Aviv. Netanyahu si dice «scioccato» dal veto imposto dalla Casa Bianca ai raid israeliani in Libano, condizione essenziale per la tregua di 10 giorni siglata il 17 aprile. Sullo sfondo, la diplomazia internazionale si muove a Parigi con una nuova Coalizione dei volenterosi a guida franco-britannica per garantire la sicurezza della navigazione, una missione difensiva a cui anche l’Italia si prepara a contribuire.🔗 Leggi su Open.online Bitcoin Is One Move Away From $78K [24H Countdown] Notizie correlate Petroliere attraversano lo Stretto di Hormuz. Ma resta il nodo del blocco Usa dei porti iraniani. Trump: «Senza accordo rimarrà»- La direttaDopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di... Hormuz riaperto, verso un accordo con gli Stati Uniti. L’Iran minaccia: «Richiuderemo lo Stretto se il blocco Usa dei nostri porti continuerà» – La direttaDopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Iran, dalla benzina ai voli: cosa potrebbe cambiare con l'apertura dello Stretto di Hormuz; Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede; Lo stretto di Hormuz può essere chiuso? Lo spettro del blocco navale. Iran: chiuso di nuovo lo Stretto di Hormuz a causa del blocco Usa(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Le forze militari iraniane hanno affermato di aver nuovamente chiuso Hormuz a causa del blocco ... ilsole24ore.com Chiuso di nuovo lo Stretto di Hormuz, la decisione di Teheran a causa del blocco USA dei porti iraniani – La direttaLo ha annunciato il comando militare iraniano. Trump aveva detto che in assenza di un accordo il blocco navale sarebbe rimasto L'articolo Chiuso di nuovo lo Stretto di Hormuz, la decisione di Teheran ... msn.com l comando militare iraniano afferma di aver nuovamente chiuso Hormuz a causa del blocco statunitense. Era stato riaperto dopo la tregua in Libano https://shorturl.at/McoVp facebook Nonostante le politiche di Trump, il settore legno-arredo italiano ha chiuso il 2025 con numeri positivi. Quest’anno, con l’imprevisto della guerra del Golfo, cresce la preoccupazione, ma resto fiducioso perché quell’area ha altissime potenzialità. Lo ha dichiarat x.com