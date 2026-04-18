Iran la Guerra nel Golfo in diretta | Stanno passando a Hormuz è il segnale decisivo?

L'Iran ha annunciato che potrebbe chiudere lo Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti manterranno il blocco dei porti iraniani, dopo aver dichiarato che lo stretto sarà riaperto alle navi commerciali. La minaccia arriva in un momento di tensione crescente nella regione del Golfo, con le forze militari iraniane che sembrano muoversi verso lo stretto. La situazione si sta evolvendo nel contesto delle pressioni internazionali e delle decisioni unilaterali dei due paesi.

L'Iran minaccia di chiudere lo strategico Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti manterranno il blocco dei porti iraniani, dopo aver annunciato il giorno precedente la sua completa riapertura alle navi commerciali. La ripresa del traffico attraverso lo stretto è stata accolta con favore dai mercati e a Washington, con il presidente statunitense Donald Trump che ha dichiarato all'AFP che un accordo di pace è "molto vicino" e ha affermato che l'Iran aveva accettato di consegnare il suo uranio arricchito, un punto chiave nei negoziati. Di seguito le principali notizie della giornata: Iran: riapre parzialmente spazio aereo, riprendono voli - L'Organizzazione per l'aviazione civile ha annunciato la riapertura di parte dello spazio aereo del paese a partire dalle 7 di questa mattina (ora locale, le 5.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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