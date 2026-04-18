Iran Hormuz riapre ma restano tensioni Trump | Negozieremo durante il fine settimana
Lo Stretto di Hormuz è stato riaperto, segnando una breve ripresa nelle attività di attraversamento. Nel frattempo, le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a mantenere alta l’attenzione internazionale. Il presidente statunitense ha annunciato che i negoziati tra i due paesi si svolgeranno nel corso del fine settimana, senza indicare ulteriori dettagli. La situazione rimane sotto osservazione, con i timori di nuovi sviluppi sempre presenti.
(Adnkronos) – Lo Stretto di Hormuz è riaperto e i negoziati tra Iran e Usa proseguiranno nel fine settimana. L'annuncio, secondo le ultime new di oggi 18 aprile, è arrivato dal presidente americano Donald Trump che, parlando a bordo dell’Air Force One, ha tuttavia lanciato un avvertimento: il fragile cessate il fuoco potrebbe saltare già.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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