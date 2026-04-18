Iran Hormuz riapre ma restano tensioni Trump | Negozieremo durante il fine settimana

Lo Stretto di Hormuz è stato riaperto, segnando una breve ripresa nelle attività di attraversamento. Nel frattempo, le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a mantenere alta l’attenzione internazionale. Il presidente statunitense ha annunciato che i negoziati tra i due paesi si svolgeranno nel corso del fine settimana, senza indicare ulteriori dettagli. La situazione rimane sotto osservazione, con i timori di nuovi sviluppi sempre presenti.