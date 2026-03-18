Le Borse mostrano segni di ripresa grazie all’ipotesi di una guerra breve, con una diminuzione della tensione sui mercati. Tuttavia, i rischi legati al prezzo del petrolio e all’inflazione globale restano presenti. Le dichiarazioni di Trump rafforzano l’ottimismo tra gli investitori, portando Milano a guidare i rialzi, con i rendimenti dei bond in calo e una riduzione della volatilità. L’equilibrio rimane comunque precario.

I mercati finanziari tornano a respirare, almeno temporaneamente. Le principali Borse internazionali hanno archiviato una seduta in rialzo, sostenute dall’ipotesi che il conflitto in Medio Oriente possa avere una durata limitata. A innescare il rimbalzo sono state le dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui la guerra “potrebbe finire in pochi giorni”, un segnale sufficiente a riattivare l’appetito per il rischio dopo giorni di tensione. A Piazza Affari il Ftse Mib si è distinto tra i listini europei, chiudendo in rialzo dell’1,22%, mentre anche Francoforte e Parigi hanno registrato guadagni più contenuti. A trainare il recupero sono stati soprattutto i titoli ciclici ed energetici, che avevano sofferto nelle fasi più acute dell’incertezza geopolitica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Le Borse rimbalzano sull’ipotesi di una guerra breve: cala la tensione sui mercati ma restano i rischi legati a petrolio e inflazione globale

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