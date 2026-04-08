Iran e la tregua di 2 settimane prezzo petrolio crolla con riapertura Stretto di Hormuz

Oggi, mercoledì 8 aprile, i prezzi del petrolio sono diminuiti rapidamente dopo che il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una tregua di due settimane nel conflitto con l’Iran. Contestualmente, è stata comunicata la riapertura dello stretto di Hormuz, uno dei punti strategici per il transito delle risorse energetiche. La decisione ha avuto un impatto immediato sui mercati, portando a un calo dei prezzi del greggio.

(Adnkronos) – Prezzi del petrolio subito e bruscamente in calo oggi mercoledì 8 aprile dopo l'annuncio da parte del presidente Usa Donald Trump di una tregua di due settimane bella guerra con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il prezzo di un barile di greggio Brent con consegna a giugno è crollato di circa il 16%, attestandosi intorno ai 92 dollari, il livello più basso da metà marzo. Il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) con consegna a maggio ha registrato un calo simile. I prezzi del petrolio rimangono un indicatore chiave dell'inflazione e delle preoccupazioni economiche sul mercato. Gli Stati... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Iran, Trump: «Sospesi bombardamenti e attacchi per 2 settimane». Tregua vincolata alla riapertura di Hormuz. Da venerdì ripartono i negoziati. Effetto annuncio, per il petrolio è corsa al ribasso«Con la massima umiltà, sono lieto di annunciare che la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America, insieme ai loro alleati, hanno...

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Dalla revoca delle sanzioni al controllo dello stretto di Hormuz, ecco la base per le trattative - facebook.com facebook

«Se prendiamo per buona anche solo una parte della dichiarazione dell'Iran, Trump ha accettato di cedere il controllo dello Stretto di Hormuz a Teheran. È davvero sorprendente che siamo arrivati a questo punto. Trump ha intrapreso un'azione militare che, al x.com