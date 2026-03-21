Mousse di salmone ritirata da Eurospin | Non mangiatela La scheda del prodotto a rischio botulino

Eurospin ha ritirato dai suoi punti vendita una mousse di salmone a causa di un sospetto rischio di botulino. La decisione è stata presa nei giorni scorsi, dopo che sono stati riscontrati problemi di sicurezza alimentare legati a questo prodotto. La scheda del prodotto indica potenziali rischi di contaminazione, portando alla sospensione della vendita. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali danni o incidenti.

Bologna, 21 marzo 2026 – Nei giorni scorsi la catena di discount Eurospin ha ritirato dai suoi punti vendita un prodotto per la sospetta presenza di botulino. Ecco il lotto ritirato dal mercato. Come fa sapere attraverso il suo sito il ministero della Salute, si tratta della Mousse di Salmone 135 grammi del marchio Land, prodotto da Exquisa e commercializzato, appunto, nei supermercati Eurospin. L’allerta era scattata il 19 marzo. Il Ministero: "Non consumate il prodotto”. Il lotto di produzione finito nel mirino è quello con data di scadenza 20.05.2026, mentre la sede dello stabilimento dove la mousse di salmone è stata prodotta è Buchloe (Germania) - Karwendelstrasse, 6-16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mousse di salmone ritirata da Eurospin: “Non mangiatela”. La scheda del prodotto a rischio botulino Articoli correlati Eurospin richiama Mousse con salmone per sospetto botulino: l’allerta del Ministero della saluteEurospin ha annunciato l’immediato richiamo dai propri punti vendita di un lotto di Mousse con salmone a causa della possibile presenza di clostridi... “Buttatelo subito!”. Prodotto ritirato dall’Eurospin: sospetto botulino. GravissimoMassima allerta nei canali della grande distribuzione organizzata per un’emergenza che tocca da vicino la sicurezza alimentare dei consumatori. Contenuti e approfondimenti su Mousse di salmone ritirata da Eurospin... Temi più discussi: Mousse al salmone Land ritirata dall'Eurospin per sospetto botulino: l'allerta del Ministero della Salute; Allarme botulino nella mousse: scatta il richiamo del prodotto; Eurospin richiama Mousse con salmone per sospetto botulino: l’allerta del Ministero della salute; Botulino, prodotto richiamato dai supermercati: l'allerta del Ministero della Salute. Mousse al salmone Land ritirata dall’Eurospin per sospetto botulino: l’allerta del Ministero della SaluteMousse al Salmone LandMousse al salmone Land La catena di supermercati Eurospin ha comunicato il... La catena di supermercati Eurospin ha comunicato il ritiro immediato dai propri negozi di un lotto d ... itacanotizie.it Eurospin ritira mousse di salmone Land per rischio botulino, scatta l’allerta del ministero della SaluteRitiro mousse al salmone Eurospin: cosa sapere subito sul richiamo La catena di supermercati Eurospin ha disposto il ritiro immediato di un lotto di m ... assodigitale.it ZEPPOLE SALATE al forno con mousse di mortadella e pistacchi Ricetta https://blog.giallozafferano.it/annaelasuacucina/zeppole-salate-al-forno-con-mousse-di-mortadella/ facebook