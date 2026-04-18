Domenica 19 aprile 2026 alle ore 13 si gioca la sola partita di campionato tra Ipswich e Middlesbrough, due squadre che si contendono il secondo posto in classifica. La sfida si tiene nella serie cadetta inglese, con entrambe le formazioni che cercano punti per consolidare la posizione in zona promozione. Nelle ultime settimane, le due squadre si sono fatte strada tra vittorie e pareggi, mantenendo vivo il duello per l’obiettivo.

C’è solo una partita nel programma domenicale della serie cadetta inglese ma che partita. Ipswich e Middlesbrough sono in lotta per il secondo posto alle spalle del Coventry nella classifica di Championship, l’ultimo che vale la promozione diretta. I padroni di casa sono messi meglio perché hanno tre punti in più e anche una partita. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ipswich-Middlesbrough (domenica 19 aprile 2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici

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