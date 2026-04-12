Eyupspor-Samsunspor lunedì 13 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 13 aprile 2026 alle ore 19:00 si gioca il match tra Eyupspor e Samsunspor, valido per il posticipo della 29ª giornata di Superlig turca. La partita si svolge allo stadio di proprietà dell’Eyupspor, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per questa sfida. Le quote e i pronostici sono disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l’evento.

Posticipo del turno numero 29 di Superlig turca che vede l’Eyupspor impegnato in casa contro il Samsunspor. Padroni di casa in caduta libera e sempre più vicini alla retrocessione: nelle ultime 10 gare si conta una sola vittoria 2 pareggi e ben 7 KO, 5 dei quali consecutivi. Tutto è ancora aperto in zona salvezza, ma il quartultimo posto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Eyupspor-Samsunspor (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Sirius-Hammarby (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiUltima gara in programma del secondo turno di Allsvenskan che vede il Sirius opposto all’Hammarby.