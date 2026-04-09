Stasera tutto è possibile pagelle dell’8 aprile | l’ipotesi remota su Sanremo 6 dedica a Vessicchio 10

Da dilei.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai2, si avvicina alla sua ultima puntata stagionale. Per l’occasione, vengono assegnate pagelle che vanno dal 6 all 10, con un focus particolare su alcune ipotesi riguardanti il Festival di Sanremo e una dedica speciale a un compositore. La trasmissione, ormai consolidata, mantiene il suo ritmo tra momenti di ironia e risate, senza lasciare tracce di un addio imminente.

Penultimo appuntamento dell’anno per Stasera tutto è possibile, ma nell’aria non c’è stata alcuna sensazione di addio: il programma condotto da Stefano De Martino su Rai2 è ormai il suo caos perfettamente organizzato, tra risate e momenti ironici. Tanti gli ospiti, tra cui quelli del cast fisso, da Herbert Ballerina a Francesco Paolantoni. La puntata, all’insegna del tema StepFood, ci ha fatto venire fame ma anche curiosità: come sarà Sanremo? Torna “Maria De Filippi”. Voto: 9. C’è Posta per Te è tornato a Stasera tutto è possibile con il comico Vincenzo De Lucia, che ormai è praticamente impeccabile nel proporre la sua imitazione di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Stasera tutto è possibile, pagelle dell’8 aprile: l’ipotesi remota su Sanremo (6), dedica a Vessicchio (10)

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