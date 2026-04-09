Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai2, si avvicina alla sua ultima puntata stagionale. Per l’occasione, vengono assegnate pagelle che vanno dal 6 all 10, con un focus particolare su alcune ipotesi riguardanti il Festival di Sanremo e una dedica speciale a un compositore. La trasmissione, ormai consolidata, mantiene il suo ritmo tra momenti di ironia e risate, senza lasciare tracce di un addio imminente.

Penultimo appuntamento dell’anno per Stasera tutto è possibile, ma nell’aria non c’è stata alcuna sensazione di addio: il programma condotto da Stefano De Martino su Rai2 è ormai il suo caos perfettamente organizzato, tra risate e momenti ironici. Tanti gli ospiti, tra cui quelli del cast fisso, da Herbert Ballerina a Francesco Paolantoni. La puntata, all’insegna del tema StepFood, ci ha fatto venire fame ma anche curiosità: come sarà Sanremo? Torna “Maria De Filippi”. Voto: 9. C’è Posta per Te è tornato a Stasera tutto è possibile con il comico Vincenzo De Lucia, che ormai è praticamente impeccabile nel proporre la sua imitazione di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stasera tutto è possibile, pagelle dell’8 aprile: l’ipotesi remota su Sanremo (6), dedica a Vessicchio (10)

Stasera Tutto è Possibile 2026 con Stefano De Martino: anticipazioni e ospiti dell’8 aprile su Rai 2Tutto pronto per il penultimo appuntamento della stagione di “Stasera Tutto è Possibile 2026“, il comedy show condotto da Stefano De Martino in prima...

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile; Stasera tutto è possibile, Paola Di Benedetto e Maria Di Biase tra gli ospiti dell'8 aprile; Stasera tutto è possibile, mercoledì 1 aprile: anticipazioni e tema 'AstroStep'; Stasera tutto è possibile su Rai 2: ospiti e anticipazioni della penultima puntata.

Stasera tutto è possibile, pagelle: De Martino (sgridato dalla Rai) rischia Sanremo (9), Paola Di Benedetto bacia Herbert Ballerina (7)Stasera tutto è possibile torna con una nuova esilarante puntata in onda mercoledì 8 aprile su Rai 2. Scopriamo top e flop del seguitissimo show condotto da Stefano De Martino ... libero.it

Stasera tutto è possibile, 8 aprile 2026 | Diretta streaming e ospiti: da Paola Di Benedetto a Carlo AmletoLe anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Stasera tutto è possibile: ecco cosa accadrà stasera 8 aprile 2026. ilsussidiario.net

Se andiamo avanti così non so se lo condurrò, sta diventando un’ipotesi sempre più remota”. Sorpresa in studio quando Stefano De Martino, durante la penultima puntata di Stasera Tutto è Possibile andata in onda l’8 aprile 2026 su Rai 2, lancia questa battut - facebook.com facebook

In questi casi si può dire solo una cosa: Quasi tutto pronto per la penultima puntata di #STEP! In onda a brevissimo su #Rai2 e #RaiPlay. #Staseratuttoepossibile x.com