Scappano dopo l’incidente Due fratelli trovati a casa

Due fratelli sono stati trovati a casa dopo un incidente avvenuto a Civitanova Marche, in cui un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata. L’incidente è avvenuto al mattino e, secondo quanto riferito, i giovani coinvolti sono scappati subito dopo l’accaduto. Nessuna altra persona è rimasta ferita, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello schianto.

Civitanova Marche (Macerata), 2 marzo 2026 – Alba di paura a Civitanova per un gruppo di giovani. Quello che era alla guida perde il controllo e l’auto si ribalta. Poi subito dopo l’incidente si allontana insieme con il fratello. Rintracciati alcune ore dopo dalla polizia, alla guida del mezzo c’era un 24enne di Cingoli. “Avevo paura”, avrebbe detto agli agenti. L’incidente è avvenuto all’alba di ieri, poco dopo le 6.30, all’altezza della rotatoria tra via Costamartina e la provinciale Le Vergini, lungo la strada che va verso Civitanova Alta, nelle vicinanze dell’ospedale. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale una Bmw serie 1, con a bordo cinque ragazzi di Cingoli, prima avrebbe urtato una macchina poi si è ribaltata, finendo con le ruote all’aria, dentro l’aiuola della rotatoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

