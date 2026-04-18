Intervento riuscito Riattaccato il braccio all’operaio infortunato sul posto di lavoro

Un intervento chirurgico è stato eseguito con successo su un operaio rimasto ferito sul luogo di lavoro. I medici dell'ospedale San Gerardo di Monza, specializzati in microchirurgia, hanno riattaccato il braccio dell’uomo, coinvolto in un incidente. L’intervento, durato diverse ore, si è concluso senza complicazioni e il paziente si trova ora in fase di recupero. La vittima è stata trasportata in ospedale immediatamente dopo l’incidente.

(Lodi) I medici dell’ ospedale San Gerardo di Monza, centro specializzato in microchirurgia ricostruttiva, sono riusciti a riattaccare il braccio sinistro all’operaio di 48 anni, italiano e residente a Somaglia, rimasto gravemente ferito la mattina di mercoledì scorso 15 aprile nella ditta Puli-Eco di via Fermi, azienda attiva nella gestione dei rifiuti situata nel comparto produttivo a ridosso della provinciale 234. La sue condizioni generali di salute sono stabili. Dall’azienda, al momento, preferiscono non commentare quanto accaduto nel loro sito produttivo e fanno sapere che "non viene rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito". L’infortunio, secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutt’ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno e dei tecnici dell’Ats Città Metropolitana, si sarebbe verificato intorno alle 7.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Intervento riuscito. Riattaccato il braccio all’operaio infortunato sul posto di lavoro Notizie correlate Leggi anche: Di Lorenzo infortunato si è operato a un piede, intervento riuscito Incidente sul lavoro alla Bernardi Impianti Lungavilla: operaio di 40 anni ferito a un braccioLungavilla (Pavia), 24 marzo 2026 – Non è in pericolo di vita, ma ha riportato gravi conseguenze al braccio sinistro. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Intervento riuscito. Riattaccato il braccio all’operaio infortunato sul posto di lavoro. Intervento riuscito per Gatti, operato dallo stesso chirurgo di BremerIntervento riuscito per Federico Gatti. Il difensore della Juventus si è dovuto operare in seguito alla lesione del menisco del ginocchio destro, accusata nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia ... corrieredellosport.it Juve, intervento riuscito per Vlahovic: il bollettinoÈ andato tutto liscio nell'intervento chirurgico al quale si è dovuto sottoporre Dusan Vlahovic. L'attaccante, dopo la lesione muscolo-tendinea che ha subito nella partita di campionato contro il ... corrieredellosport.it