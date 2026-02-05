Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento al piede sinistro. L’operazione è riuscita e il capitano del Napoli potrà concentrarsi sulla ripresa. L’intervento era programmato da tempo, ma lui aveva sempre preferito rimandarlo per continuare a giocare. Ora si trova in fase di recupero, anche se il suo infortunio al ginocchio contro la Fiorentina lo terrà fuori dal campo per circa un mese e mezzo.

Tempo di lettura: 2 minuti Giovanni Di Lorenzo si è operato al piede sinistro. Un intervento di cui il capitano del Napoli aveva bisogno da tempo ma che ha sempre rimandato per giocare e a cui ora si sottopone visto l’infortunio al ginocchio subito contro la Fiorentina che lo terrà comunque out per un mese e mezzo. “ L’operazione è perfettamente riuscita. Il capitano inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo “. Lo ha annunciato il Napoli che ha spiegato in una nota: “In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Di Lorenzo infortunato si è operato a un piede, intervento riuscito

