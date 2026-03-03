Albertini racconta Milan Inter | Se i nerazzurri vinceranno domenica potranno già cucirsi lo scudetto sul petto Sui rossoneri…

Albertini ha parlato alla Gazzetta dello Sport riguardo alla partita tra Milan e Inter, affermando che una vittoria dei nerazzurri domenica permetterebbe loro di conquistare matematicamente lo scudetto. Ha anche commentato la situazione dei rossoneri, senza entrare in dettagli. Le sue parole si concentrano esclusivamente sugli aspetti sportivi della sfida e sulle possibili conseguenze in classifica.

Rinnovo Vlahovic, la Juve accelera: nuovo incontro con l’entourage atteso nei prossimi giorni. Ecco le ultime Calciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di Allegri Cassano spiazza tutti: «Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato, poi Calhanoglu andrà via e.» Albertini racconta Milan Inter: «Se i nerazzurri vinceranno domenica, potranno già cucirsi lo scudetto sul petto. Sui rossoneri.» Rinnovo Vlahovic, la Juve accelera: nuovo incontro con l’entourage atteso nei prossimi giorni. Ecco le ultime Open Var, Rocchi soddisfatto: «Questo weekend sono molto contento dei ragazzi, il VAR ha lavorato bene. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Albertini racconta Milan Inter: «Se i nerazzurri vinceranno domenica, potranno già cucirsi lo scudetto sul petto. Sui rossoneri…» Rampulla analizza la corsa Scudetto: «L’anti-Inter è il Milan. I nerazzurri vinceranno il tricolore se non…»di Redazione Inter News 24Rampulla analizza la lotta Scudetto tra Inter e Milan e difende il lavoro di Conte a Napoli. Leggi anche: Amadeus sul momento dell’Inter: «Dispiace per l’uscita dalla Champions ma sono concentrato sul campionato. I nerazzurri hanno già mezzo Scudetto cucito sul petto!» Tutto quello che riguarda Milan Inter Argomenti discussi: Caressa: Inter, martedì mancato il furore agonistico. Poi Zazzaroni racconta: Un dirigente... Milan, Albertini ricorda la rimonta del '99: Era una grande Lazio...RASSEGNA STAMPA - Domenica sera andrà in scena a San Siro il derby tra Milan e Inter. Una sfida da dentro o fuori per il Milan se vuole ancora restare aggrappato alla corsa Scudetto. lalaziosiamonoi.it Albertini verso il derby: Scudetto? Per il Milan è l'ultima chiamata, anche se non credo che possa riaprire il campionatoIn vista del derby di domenica, l'ex giocatore rossonero Demetrio Albertini ha dichiarato in merito alle chance scudetto del Milan: Beh, è l’ultima chiamata. Se ... milannews.it