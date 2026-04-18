L'Inter si avvicina alla conquista del suo 21° scudetto, con poche possibilità rimaste per ottenere il titolo già nella prossima giornata di campionato. Con il Napoli che ha subito una sconfitta, le combinazioni di risultati possibili indicano che i nerazzurri potrebbero festeggiare già tra sette giorni. Le sfide in programma e le variazioni di classifica rendono tutto molto vicino alla conclusione.

Se l’anno scorso l’uomo della provvidenza per il Napoli era stato Pedro — autore della doppietta che il 18 maggio bloccò l’Inter di Inzaghi — quest’anno gli eroi nerazzurri potrebbero essere, a sorpresa, il duo Cancellieri-Basic, autori dei gol della vittoria della Lazio al Maradona, che ha spianato la strada all'Inter. I ragazzi di Chivu già nel prossimo turno di campionato potrebbero cucirsi sul petto il 21° scudetto. Tutto dipenderà però anche da cosa faranno Napoli e Milan, inseguitrici a distanza dei nerazzurri. Ecco le combinazioni scudetto per il prossimo weekend. La festa nerazzurra scatterà domenica se. L'Inter vince contro il Torino, il Napoli non batte la Cremonese e il Milan ottiene meno di 6 punti tra Verona (in campo domani) e Juventus.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, missione 21° scudetto: ecco le combinazioni per la festa fra una settimana

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L’Inter riporta l’orologio della storia della rivalità con il Milan a 35 anni fa: dal 1991 l’Inter non aveva 2 scudetti di vantaggio sul Milan. Con il 21esimo a 19 ristabilisce l’ordine di quando erano addirittura 13 a 11. Negli ultimi 20 anni addirittura 8 scudetti Inter e 2 x.com