Inter Marotta punta su Chivu e monitora i talenti dell’Academy

In vista della prossima partita contro il Cagliari, il presidente dell’Inter ha parlato delle strategie per il futuro della squadra. Ha evidenziato l’importanza di valorizzare i giovani provenienti dall’Academy e ha confermato l’intenzione di mantenere stabile lo staff tecnico. Durante l’incontro con i media, sono stati forniti aggiornamenti sui piani per rafforzare la rosa e sulla gestione dei talenti emergenti.

In vista del confronto tra Inter e Cagliari, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha fornito aggiornamenti cruciali sul futuro tecnico della squadra, toccando due nodi fondamentali: la gestione dei giovani talenti e la conferma dello staff allenatori. Il dirigente ha analizzato la situazione di Palestra, prodotto dell’Academy interista attualmente in forza all’Atalanta, definendolo un elemento dotato di grandi potenzialità che deve lavorare duramente per consolidare il proprio percorso. Parallelamente, è emersa la volontà del club di blindare Chivu, il cui contratto scadrà tra dodici mesi, lodandone la qualità professionale e il valore come guida tecnica nel europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter, Marotta punta su Chivu e monitora i talenti dell’Academy Notizie correlate Chivu sceglie l'Inter: Marotta punta su un ex juventinoL’Inter si presenta come protagonista di stagione, guidata da una gestione attenta e da una proiezione futura orientata a una stagione di stabilità e... Warsh alla Fed: Trump punta su un ex falco, l’Italia monitora la svolta monetaria e l’indagine su Powell.Warsh alla Fed: Trump punta su un falco convertito, l’Italia osserva con attenzione Washington – Un cambio di guardia alla Federal Reserve potrebbe... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inter punta sul 2008 Marello: 4 milioni all'Udinese per il riscatto; Inter-Calhanoglu, possibile rottura: spunta una promessa al Galatasaray, la posizione di Marotta; Torna di moda Leoni per la difesa: due gli ostacoli nella trattativa, l'Inter punta sul fattore Chivu; Inter, restyling sul mercato: già individuati i primi 3 obiettivi, il nodo dei big in uscita. Inter Cagliari, nel pre gara Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida che si giocherà a San SiroInter Cagliari, nel pre gara Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida che si giocherà a San Siro ... calcionews24.com Marotta: Palestra è un talento che ha davanti a sé un grande futuroMarotta a pochi minuti da Inter Cagliari fissa gli obiettivi: scudetto vicino, elogi a Palestra e fiducia in mister Chivu. ilnapolista.it e li fanno bellissimi Tris dell’ #InterCagliari #SerieAEnilive #DAZN x.com THURAM, BARELLA E ZIELINSKI TRASCINANO L'INTER L'Inter vince 3-0 contro il Cagliari grazie alla rete di Thuram al 52', su assist di Dimarco, dell'ex Nicolò Barella al 56' e di Zielinski al 92' Una vittoria che permette ai nerazzurri di allungare ulteriorm - facebook.com facebook