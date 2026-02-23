Chivu sceglie l' Inter | Marotta punta su un ex juventino

Il ritorno di un ex juventino alla guida tecnica ha suscitato molta attenzione, a causa delle sue esperienze passate e delle aspettive di rinforzare il progetto dell’Inter. La società ha deciso di puntare su questa figura per rafforzare la squadra e migliorare la crescita complessiva. La decisione si basa sull’abilità del tecnico di motivare i giocatori e di adattarsi rapidamente alle sfide del campionato. Ora, l’attenzione si concentra sulle prime mosse in campo.

L’Inter si presenta come protagonista di stagione, guidata da una gestione attenta e da una proiezione futura orientata a una stagione di stabilità e crescita. In questa fase, il campionato resta prioritario, ma la dirigenza lavora già per impostare un turnover mirato per il prossimo mercato estivo. Il contesto è definito da una distanza rassicurante nel campionato e da una serie di appuntamenti chiave che potrebbero segnare il nuovo ciclo della squadra. La squadra di cristian chivu guida la classifica con un vantaggio di sette punti sul Milan, a poco più di due settimane dall’8 marzo, crocevia cruciale per la corsa al titolo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Argomenti discussi: Lecce-Inter, le ufficiali: Chivu col tandem d'attacco Esposito-Thuram; L'Inter ha detto le cose sbagliate nel momento sbagliato; Chivu carica l’Inter: Con la Juve una grande sfida, Spalletti era già bravo quando mi allenava; Zielinski fa volare l'Inter, la Juve protesta con l'arbitro per l'espulsione di Kalulu: Chivu a +8 sul Milan, Spalletti resta quarto a pari punti con la Roma.

Inter, Chivu re del turnover ed ora arrivano altri due rinforzi, tutte le mosse del rumenoChivu vince anche con il turnover: ancora garanzie e certezze da parte dei nerazzurri ora a +10 dal Milan. Due rientri importanti, martedì c'è la Champions ... sport.virgilio.it

Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu sceglie Thuram con Lautaro, a centrocampo c'è SucicAlle 18 il via alla sfida al Mapei Stadium fra il Sassuolo di Fabio Grosso e l'Inter di Cristian Chivu. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida. C'è Thuram con ... tuttojuve.com

In assenza di Barella e Calhanoglu Chivu sceglie il trio Frattesi-Zielinski-Sucic in mediana per provare a conquistare la vittoria sul campo del Lecce! In panchina Diouf e Mkhitaryan. Siete d'accordo con questa scelta #passioneinter #inter #amala #fcinter #f - facebook.com facebook

#LecceInter recuperati in extremis e titolari sia #Frattesi che #Zielinski. In attacco #Chivu sceglie #Pio con #Thuram La formazione dell’ #Inter x.com