L'Inter si avvicina alla conquista del suo 21esimo titolo di campione d'Italia, con un vantaggio considerevole sulle rivali. Le partite rimanenti saranno decisive per definire il risultato finale, che sembra ormai quasi certo. La squadra ha accumulato un margine significativo in classifica, rendendo difficile il recupero delle inseguitrici. La festa potrebbe arrivare prima della conclusione della stagione, senza dover attendere l’ultimo turno.

Non è più questione di se, ma di quando. L’Inter festeggerà ben prima della fine del campionato lo scudetto numero 21 della sua storia e lo farà imponendo un distacco importante alle inseguitrici. La caduta del Napoli al Maradona contro la Lazio ha accelerato il processo di proclamazione della squadra campione d’Italia 20252026 rendendo il mese di maggio una sorta di appendice interessante solo per Champions League e retrocessione. Quando Chivu potrà celebrare il primo tricolore della sua fresca carriera da allenatore? Ci sono due ipotesi, una molto probabile e l’altra (qualora dovesse essere necessario) pressoché sicura. Il punto di partenza è che a 5 giornate dalla fine della stagione l’Inter ha un vantaggio di 12 punti sul Napoli e virtualmente lo stesso distacco sul Milan (se i rossoneri vinceranno a Verona).🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Inter, il conto alla rovescia verso lo scudetto: ecco quando Chivu festeggerà il tricolore

Notizie correlate

Inter, inizia il conto alla rovescia: in quale giornata arriva lo Scudetto? Le possibili date sono duedi Redazione Inter News 24Inter, in quale giornata si potrà festeggiare lo Scudetto? Calendario alla mano, le possibili date sono due: ecco quali Le...

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte, conto alla rovescia Champions: Napoli a +3, ma lo scudetto è una chimera”

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Inter, conto alla rovescia scudetto; Inter-Cagliari 3-0, gol Thuram, Barella e Zielinski. Nerazzurri al conto alla rovescia per lo scudetto; L'Inter e la matematica: quanto manca allo scudetto? Dipende dal Napoli, ma...; Inter, conto alla rovescia scudetto: ecco quando può arrivare matematicamente.

Inter, conto alla rovescia scudetto: quando può arrivare la certezza matematicaNon è più una questione di se, ma di quando. È questo il pensiero che accompagna le ultime settimane dell’Inter, sempre più lanciata verso il titolo dopo il rotondo successo contro il Cagliari. gonfialarete.com

Inter, conto alla rovescia scudetto: ecco quando può arrivare matematicamenteI nerazzurri hanno dodici punti di vantaggio sul Napoli e quindici sul Milan (che però deve giocare ancora a Verona). Tutte le possibili combinazioni ... msn.com

Inter o Milan: qual è la PRIMA SQUADRA DI MILANO - facebook.com facebook

Inter, conto alla rovescia scudetto: ecco quando può arrivare matematicamente x.com