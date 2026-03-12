Valverde tripletta da record contro il Manchester City! Il centrocampista svela un ‘segreto tattico’…

Da calcionews24.com 12 mar 2026

Federico Valverde ha segnato una tripletta contro il Manchester City al Santiago Bernabéu, portando il Real Madrid alla vittoria. Il centrocampista ha dominato il campo e ha rivelato un segreto tattico che ha contribuito alla sua prestazione eccezionale. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato il pubblico in estasi, sottolineando l’impatto della sua tripletta.

