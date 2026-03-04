De Vrij futuro in Grecia? Sondaggi dall’Olympiacos

Dopo otto stagioni con l’Inter, Stefan de Vrij sembra ormai pronto a lasciare il club. Secondo i sondaggi dell’Olympiacos, il difensore olandese potrebbe trasferirsi in Grecia al termine di questa stagione. La sua avventura con la maglia nerazzurra sta per concludersi, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sull’accordo.

L’avventura di Stefan de Vrij con la maglia dell’Inter sembra ormai avviata verso la conclusione. Dopo otto stagioni trascorse in nerazzurro, il difensore olandese è destinato a lasciare Milano al termine della stagione. Il centrale classe 1992, arrivato all’Inter nel 2018 dopo l’esperienza alla Lazio, potrebbe quindi iniziare una nuova fase della propria carriera lontano dalla Serie A. Secondo quanto riportato dalla testata Sport24, sul giocatore si sarebbe mosso con interesse l’Olympiacos. Il club greco starebbe valutando l’opportunità di ingaggiare il difensore a parametro zero, approfittando della sua situazione contrattuale. L’esperienza internazionale di de Vrij rappresenterebbe infatti un valore aggiunto per la retroguardia della squadra ellenica, che punta ad alzare il livello della propria difesa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il nuovo anno ha finalmente aperto i battenti e l'Inter vuole rialzarsi dopo un 2025 ricco di delusioni.

