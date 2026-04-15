La squadra nerazzurra ha ottenuto una vittoria contro il Como grazie alla compattezza del gruppo. La partita si è conclusa con un risultato positivo per l'Inter, che ha dimostrato unità e determinazione in campo. Nonostante le difficoltà, il team ha mantenuto il ritmo e ha superato gli avversari senza grandi problemi. Il risultato riflette il momento positivo della squadra in questa fase del campionato.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Nonostante lo scetticismo iniziale di molti addetti ai lavori, la Beneamata ha lanciato un segnale inequivocabile al campionato. La vittoria ottenuta in riva al lago contro il Como non è stata solo una questione di punti, ma una prova di carattere collettivo. Cristian Chivu è riuscito a compattare l’ambiente nonostante la pesante assenza di Lautaro Martinez. Il risveglio di Marcus Thuram e il ritorno di Dumfries. Il successo porta la firma indelebile di Marcus Thuram. Dopo un inizio di 2026 complicato, segnato da una preoccupante astinenza sotto porta, la punta transalpina ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, il club nerazzurro non si ferma: la forza del gruppo piega il Como

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