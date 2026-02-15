L’Olimpia sbriga la pratica Cremona | adesso testa alla Coppa Italia

L'Olimpia Milano ha vinto facilmente contro Cremona il 15 febbraio 2026, sfruttando la freschezza fisica dopo la trasferta europea. La squadra ha dominato la partita al PalaRadi, chiudendo con un punteggio di 86-67 e mantenendo il controllo per tutta la durata dell'incontro. La vittoria permette ai milanesi di concentrare ora le energie sulla prossima sfida di Coppa Italia.

Cremona, 15 febbraio 2026 – Fa il suo dovere l 'Olimpia Milano nel derby contro Cremona con una facile vittoria al PalaRadi per 67-86 gestendo la partita senza problemi per 40 minuti nonostante aver giocato 48 ore prima in Eurolega. Milano trova un successo convincente in vista della Coppa Italia ritrovando con qualche giorno di anticipo Nebo e Bolmaro, testati proprio in vista della kermesse di Torino (anche i tanti minuti di Diop vanno in questo senso, tra l'altro con 10 punti segnati). Cremona, invece, non può nulla contro la fisicità dei milanesi. I migliori. Torna protagonista anche Armoni Brooks con 21 punti segnati, come Ricci autore di 11 punti ancora con 3 bombe segnate, mentre Nebo si ripresenta bene con 10 rimbalzi.