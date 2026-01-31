Sommer Inter Chivu conferma lo svizzero ma Martinez scalda i motori | il piano in vista dei prossimi impegni

Sommer Inter si prepara ai prossimi impegni. La società ha deciso di confermare il portiere svizzero, che quindi resterà titolare. Intanto, Martinez si allena duramente in vista del suo possibile rientro in Coppa Italia. La squadra si concentra per la sfida che si avvicina, mantenendo alta la tensione tra i portieri.

di Lorenzo Vezzaro Sommer Inter, l’estremo difensore svizzero viene confermato, mentre Josep Martinez si prepara al rientro in Coppa Italia. La scelta strategica di puntare ancora su Yann Sommer, l’esperto portiere svizzero di 37 anni, non ha dato i frutti sperati per i nerazzurri. Nonostante le incertezze mostrate nella sfida contro il Pisa, il numero uno ha risposto con una prestazione di alto livello in campo europeo. Ad Appiano Gentile, lo staff tecnico guidato da Cristian Chivu, l’ex difensore ora impegnato nella gestione tecnica del club, ha apprezzato particolarmente l’intervento decisivo su Adeyemi, l’attaccante fulmineo del Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Internews24.com

Nell'attesa della sfida tra Genoa e Inter, Chivu ha confermato Sommer come portiere titolare, lasciando aperta la questione riguardo a Josep Martinez.

