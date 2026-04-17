Martinez è stato scelto come titolare nella partita di questa sera contro il Cagliari a San Siro. La decisione è stata comunicata da Chivu, che ha annunciato la formazione ufficiale. La presenza del giocatore in campo è legata alla competizione di Coppa Italia, secondo le indicazioni del tecnico. La partita si svolge nel contesto di un impegno ufficiale del campionato italiano.

di Alberto Petrosilli Martinez è stato lanciato da Chivu come titolare nella sfida di questa sera contro il Cagliari a San Siro: c’entra la Coppa Italia. Cristian Chivu ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori schierando Josep “Pepo” Martínez dal primo minuto contro il Cagliari. La decisione non è però casuale, come spiegato dall’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi nel prepartita di San Siro. Martínez e la mossa di Chivu: loo spagnolo titolare per ritrovare ritmo in vista della semifinale col Como. Lo spagnolo, che non partiva titolare in campionato proprio dalla gara d’andata in Sardegna, è il portiere designato per la Coppa Italia. Poiché...🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Martinez titolare in Inter Cagliari: il retroscena sulla scelta di Chivu

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