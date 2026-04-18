Inter Cagliari il lavoro di Chivu su Thuram Barella e Zielinski Rivitalizzati dopo la sosta nazionali

Da internews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pausa per le nazionali, l'Inter ha ripreso gli allenamenti con attenzione su alcuni giocatori chiave. L'allenatore Chivu ha lavorato in particolare su Thuram, Barella e Zielinski, cercando di migliorare alcuni aspetti delle loro prestazioni. I tre calciatori sono stati oggetto di sessioni specifiche per affrontare meglio le prossime sfide di campionato. La squadra si prepara a affrontare la partita contro il Cagliari con rinnovato entusiasmo.

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