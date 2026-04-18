Inter Cagliari il lavoro di Chivu su Thuram Barella e Zielinski Rivitalizzati dopo la sosta nazionali

Dopo la pausa per le nazionali, l'Inter ha ripreso gli allenamenti con attenzione su alcuni giocatori chiave. L'allenatore Chivu ha lavorato in particolare su Thuram, Barella e Zielinski, cercando di migliorare alcuni aspetti delle loro prestazioni. I tre calciatori sono stati oggetto di sessioni specifiche per affrontare meglio le prossime sfide di campionato. La squadra si prepara a affrontare la partita contro il Cagliari con rinnovato entusiasmo.