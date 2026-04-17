Inter sempre più vicina allo Scudetto Cagliari battuto 3-0 | gol di Thuram Barella e Zielinski

L'Inter ha conquistato una vittoria per 3-0 contro il Cagliari a San Siro, portandosi a 78 punti in classifica. I gol sono stati segnati da Thuram, Barella e Zielinski. La squadra nerazzurra si trova sempre più vicina alla conquista del 21esimo scudetto. La partita si è conclusa senza ulteriori reti e l'Inter ha consolidato la sua posizione in testa alla classifica.

L'Inter a San Siro vince anche contro il Cagliari e sale a quota 78 punti. Lo Scudetto numero 21 è sempre più vicino. Il Napoli è dietro di 12 punti. Nella ripresa i gol di Thuram, Barella e Zielinski.🔗 Leggi su Fanpage.it

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25 - L’Inter ha vinto almeno 25 partite nei primi 33 turni di un singolo campionato di Serie A per la quarta volta nella sua storia: 27 nel 2023/24, 26 nel 2006/07 e 25 nel 1988/89 i tre precedenti. Vertice. #InterCagliari x.com