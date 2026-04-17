Inter formato tricolore col Cagliari tre punti e poco sforzo | decidono Thuram Barella e un capolavoro di Zielinski
L'Inter ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Cagliari nel match di campionato. I gol sono stati segnati da Thuram all'8' minuto del secondo tempo, Barella all'11' e Zielinski al 47', con quest'ultimo che ha realizzato un gol spettacolare. La formazione di casa ha gestito la partita senza troppi sforzi, mantenendo il controllo dall'inizio alla fine.
Inter-Cagliari 3-0 Marcatori: 8' st Thuram, 11' st Barella, 47' st Zielinski Inter: Martinez, Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella (44' st Diouf), Calhanoglu (40' st Frattesi), Mkhitaryan (30' st Zielinski), Dimarco (31' st Luis Henrique); Thuram (31' st Bonny), F. P. Esposito. In panchina: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Mosconi, Alexiou. Allenatore: Chivu. Cagliari: Caprile, Zé Pedro (43' st Belotti), Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano (12' st Deiola), Sulemana (31' st Folorunsho), Rodriguez; Borrelli (12' st Mendy), S. Esposito. In panchina: Sherri, Ciocci, Kiliçsoy, Raterink, Albarracin, Dossena, Liteta, Trepy.🔗 Leggi su Feedpress.me
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