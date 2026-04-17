Inter formato tricolore col Cagliari tre punti e poco sforzo | decidono Thuram Barella e un capolavoro di Zielinski

L'Inter ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Cagliari nel match di campionato. I gol sono stati segnati da Thuram all'8' minuto del secondo tempo, Barella all'11' e Zielinski al 47', con quest'ultimo che ha realizzato un gol spettacolare. La formazione di casa ha gestito la partita senza troppi sforzi, mantenendo il controllo dall'inizio alla fine.