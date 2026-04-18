Da quando è iniziata la stagione, l’allenatore dell’Atalanta e il suo collega della Roma hanno avuto confronti diretti e momenti di tregua. La partita tra le due squadre, in programma questa sera, rappresenta un passaggio cruciale per entrambe, con i giallorossi che tentano di risalire in classifica mentre gli orobici cercano di consolidare la loro posizione. La sfida si presenta come un punto di svolta per le rispettive ambizioni europee.

Avversari per una notte come lo sono stati a gennaio. Sperando in un epilogo meno burrascoso. Gian Piero Gasperini e Raffaele Palladino si affronteranno domani all’Olimpico per un posto in Europa. E sarà la sfida tra il maestro che scoprì l’allievo a soli 17 anni e col quale ha condiviso un percorso importante. Erano i tempi delle giovanili della Juve e la strada era appena iniziata sia per il Gasp allenatore che per il Palladino calciatore. Oggi il destino vuole che Palladino guidi proprio la creatura plasmata in questi anni da Gasperini, quell’Atalanta che sogna ancora un posto in Europa e che è stata risollevata dall’ex tecnico della Fiorentina dopo il disastro Juric.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Insieme dalla Primavera, la lite dell'andata e poi la pace: Gasp e Palladino si giocano l'Europa

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