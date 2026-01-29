Giovanili La Primavera dell’Academy si fa travolgere dalla Giana

La Primavera della San Marino Academy ha subito una pesante sconfitta in trasferta contro la Giana Erminio. La squadra di casa ha vinto 3-0, con i gol di Iacovello, Cerasella e Lucherini tra il 68’ e l’88’. I giovani della San Marino hanno fatto fatica a reagire e alla fine hanno lasciato i tre punti alla Giana.

La Primavera della San Marino Academy cede 3-0 sul campo della Giana Erminio, che manda a referto – tra il 68' e l'88' – Iacovello, Cerasella e Lucherini. Ennesima battuta d'arresto per la formazione biancazzurra che chiude la classifica del gruppo A di Primavera 4 con un solo punto raccolto sin qui. San Marino Academy: Cenci, Marinucci (75' Mirchev), Baiardi, Marani, Montali, Nava, Dell'Amore (26' Deronjic (62' Markaj), Meloni, Grandoni, Molinari (75' Colombini), Cavallo (62' Bindi). A disposizione: Della Balda. Allenatore: Alessandro Brocchini. Primavera 3. Girone A (14ª giornata): Alcione Milano-Mantova 1-0, Arzignano Valchiampo-Pro Patria 2-2, Carrarese-Triestina 5-0, Pergolettese-Lumezzane 2-0, Torres- Carpi 1-2.

