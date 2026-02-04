Questa sera si gioca il secondo quarto di finale tra Atalanta e Juventus. In una partita secca, con eventuali rigori in caso di pareggio, Palladino e Spalletti si sfidano per conquistare un posto in semifinale. Entrambi i tecnici vogliono passare il turno, senza lasciarsi sfuggire l’occasione di proseguire in coppa. La sfida si annuncia aperta e combattuta fino all’ultimo minuto.

Il secondo appuntamento dei quarti di Coppa Italia è in programma a Bergamo e metterà di fronte due squadre molto ambiziose, che in campionato stanno cercando di conquistare un posto in Champions anche se i nerazzurri sono in ritardo. Scopriamo pronostico e quote di Atalanta-Juventus in programma giovedì 5 febbraio alle ore 21. La squadra di Spalletti è reduce da due vittorie consecutive in campionato molto convincenti: prima il successo per 3-0 contro il Napoli e poi il 4-1 al Tardini contro il Parma. In mezzo il pareggio Champions per 0-0 contro il Monaco che costringerà i bianconeri ad affrontare i play off per entrare nel tabellone principale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta-Juventus, Palladino e Spalletti si giocano un posto in semifinale: il pronostico

Approfondimenti su Atalanta Juventus

Nella settima giornata della fase a gironi di Champions League, Juventus e Benfica si affrontano all'Allianz Stadium in una partita chiave per la qualificazione ai playoff.

Questa sera al Tardini la Juventus cerca di mettere un altro tassello nel suo cammino verso la zona Champions.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Atalanta-Juventus: probabili formazioni, quando e dove vederla; Atalanta-Juventus, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus (Coppa Italia); Atalanta-Juve: Spalletti, la decisione sulla conferenza. Boga e Holm già lavorano in gruppo.

Atalanta – Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingAtalanta - Juventus, dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it

Atalanta-Juventus: probabili formazioni Coppa Italia, orario e dove vederla in tv e streamingAtalanta-Juve, gara valida per i quarti di finali di Coppa Italia, è in programma giovedì 5 febbraio alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in tv su Italia 1, canale 20 ... tuttosport.com

Giovedì la Juventus affronterà l’Atalanta a Bergamo per la sfida di Coppa Italia I bianconeri viaggiano a ritmi elevati, con numerosissimi impegni: secondo voi Spallettti dovrà fare turnover oppure no #Juventus #spazioJ - facebook.com facebook

Coppa Italia: Marchetti arbitra Inter-Torino, a Fabbri Atalanta-Juventus. Al via i quarti di finale, nerazzurri e granata giocano a Monza mercoledì #ANSA x.com