Atalanta-Juventus Palladino e Spalletti si giocano un posto in semifinale | il pronostico
Questa sera si gioca il secondo quarto di finale tra Atalanta e Juventus. In una partita secca, con eventuali rigori in caso di pareggio, Palladino e Spalletti si sfidano per conquistare un posto in semifinale. Entrambi i tecnici vogliono passare il turno, senza lasciarsi sfuggire l’occasione di proseguire in coppa. La sfida si annuncia aperta e combattuta fino all’ultimo minuto.
Il secondo appuntamento dei quarti di Coppa Italia è in programma a Bergamo e metterà di fronte due squadre molto ambiziose, che in campionato stanno cercando di conquistare un posto in Champions anche se i nerazzurri sono in ritardo. Scopriamo pronostico e quote di Atalanta-Juventus in programma giovedì 5 febbraio alle ore 21. La squadra di Spalletti è reduce da due vittorie consecutive in campionato molto convincenti: prima il successo per 3-0 contro il Napoli e poi il 4-1 al Tardini contro il Parma. In mezzo il pareggio Champions per 0-0 contro il Monaco che costringerà i bianconeri ad affrontare i play off per entrare nel tabellone principale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti discussi: Atalanta-Juventus: probabili formazioni, quando e dove vederla; Atalanta-Juventus, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus (Coppa Italia); Atalanta-Juve: Spalletti, la decisione sulla conferenza. Boga e Holm già lavorano in gruppo.
Atalanta – Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingAtalanta - Juventus, dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it
Atalanta-Juventus: probabili formazioni Coppa Italia, orario e dove vederla in tv e streamingAtalanta-Juve, gara valida per i quarti di finali di Coppa Italia, è in programma giovedì 5 febbraio alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in tv su Italia 1, canale 20 ... tuttosport.com
Giovedì la Juventus affronterà l’Atalanta a Bergamo per la sfida di Coppa Italia I bianconeri viaggiano a ritmi elevati, con numerosissimi impegni: secondo voi Spallettti dovrà fare turnover oppure no #Juventus #spazioJ - facebook.com facebook
Coppa Italia: Marchetti arbitra Inter-Torino, a Fabbri Atalanta-Juventus. Al via i quarti di finale, nerazzurri e granata giocano a Monza mercoledì #ANSA x.com
