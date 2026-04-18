Un inseguimento lungo dieci chilometri si è concluso con l’arresto di un uomo di 42 anni, residente a Cinisello Balsamo, coinvolto in un episodio con sostanze stupefacenti. Durante la fuga, l’uomo ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine a bordo della sua auto, che è stata trovata con cocaina e crack. Gli arresti domiciliari sono stati convalidati nelle ultime ore.

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© Ilnotiziario.net - Inseguimento per 10 chilometri a Paderno: 42enne di Cinisello arrestato con cocaina e crack in auto

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