Durante un blitz dei carabinieri in via Capo Passero, un uomo di 42 anni è stato fermato con droga in tasca. Alla vista dei militari, ha tentato di scappare, ma è stato subito bloccato. Dentro la sua abitazione, i carabinieri hanno trovato cocaina, crack e marijuana. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora si trova in cella in attesa di giudizio.

Tenta la fuga alla vista dei carabinieri. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in via Capo Passero. L'uomo è stato riconosciuto dai militari nei pressi di una fermata dell'autobus e, accortosi del controllo, ha tentato di scappare a piedi, cercando di sottrarsi all'identificazione. La fuga è però durata pochi istanti: i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato poco dopo. Nel borsello droga pronta per la vendita e quasi 500 euro in contanti.

© Dayitalianews.com - Controlli antidroga a Catania: arrestato 42enne con cocaina, crack e marijuana in via Capo Passero

