Inseguimento da film sull' A1 | fuga per 40 chilometri speronate 2 pattuglie Arrestato con 21 kg di cocaina

Un inseguimento lungo più di 40 chilometri sull’autostrada A1 si è concluso con l’arresto di un uomo. Durante la fuga, ha speronato due pattuglie della polizia e tentato di scappare a tutta velocità. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a scoprire nel veicolo oltre 21 chili di cocaina nascosta. La vicenda si è svolta questa mattina, lasciando tutti sorpresi per l’eccezionalità dell’episodio.

Un inseguimento lungo oltre 40 chilometri, due pattuglie speronate e un carico di oltre 21 chili di cocaina nascosto nell’auto. È il bilancio di una maxi operazione condotta dal personale della Polizia Stradale di Caserta e Napoli, che ha portato all’arresto di un uomo accusato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I fatti si sono verificati lungo il tratto dell’autostrada A1, nel territorio del Comune di Caianello, dove una pattuglia della Polizia Stradale di Caserta Nord, impegnata in un ordinario servizio di vigilanza, ha intimato l’alt a una Smart.🔗 Leggi su Casertanews.it

La Polizia Stradale ha fermato un'auto in autostrada dopo un inseguimento di oltre 40 chilometri.

Nella notte, i carabinieri hanno intercettato e arrestato Alessandro Russo, 26 anni, a seguito di un inseguimento di circa sei chilometri tra Villaricca e Scampia.

