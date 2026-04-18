inquinamento di quanto schizza il rischio congiuntivite

L'inquinamento atmosferico è associato a un aumento del rischio di congiuntivite, secondo recenti studi. I livelli di particolato e sostanze inquinanti presenti nell'aria possono aggravare problemi oculari, influendo sulla salute degli occhi. Questa correlazione viene confermata da analisi che collegano l'esposizione all'inquinamento con un incremento delle diagnosi di infiammazione e irritazione oculare.

L’inquinamento atmosferico non danneggia soltanto polmoni e cuore, ma può avere effetti significativi anche sugli occhi. Secondo dati recenti, l’esposizione a smog, fumo e ozono può aumentare fino a nove volte il rischio di sviluppare la congiuntivite, un’infiammazione molto comune che colpisce la superficie oculare. Si tratta di un disturbo che interessa la congiuntiva, la sottile membrana che riveste l’occhio, e che si manifesta con arrossamento, bruciore, prurito e lacrimazione eccessiva. Negli ultimi anni, i medici hanno osservato un aumento dei casi soprattutto nelle aree urbane, dove la presenza di polveri sottili e sostanze irritanti è più elevata.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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