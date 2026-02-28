Sos per il Lago di Porta Allarme degli ambientalisti | Rischio inquinamento

Gli ambientalisti hanno lanciato un allarme sul lago di Porta, segnalando un possibile rischio di inquinamento. La questione riguarda uno scontro in corso tra le associazioni e i gestori della cava Fornace, con le prime che denunciano un pericolo crescente per l’ambiente e la qualità dell’acqua. La disputa si concentra sulla gestione e sui possibili impatti delle attività della cava sulla zona.

È ormai guerra aperta tra gli ambientalisti e i gestori di Cava Fornace. Associazioni e comitati, presenti al recente sopralluogo dell’assessore regionale all’ambiente Davide Barontini, lanciano l’allarme sul rischio inquinamento del dirimpettaio Lago di Porta e sollecitano il "no" della Regione alla richiesta di "Programma ambiente Apuane" di proseguire i conferimenti, oltre alla chiusura della discarica. Accuse che i gestori respingono in toto, tanto da diffidare i cittadini a non perseverare con queste tesi definite "infondate". Erano state le stesse associazioni a portare Barontini in visita al Lago di Porta prima che l’assessore si recasse alla discarica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

