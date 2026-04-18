Iniziativa benefica vietata fuori dallo stadio | Motivi di ordine pubblico

Un’associazione di Udine aveva organizzato un evento benefico fuori da uno stadio, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di una causa sociale. Tuttavia, l’iniziativa è stata vietata dalle autorità con motivazioni legate all’ordine pubblico. La decisione è stata comunicata prima dell’inizio dell’evento, impedendo così lo svolgimento della manifestazione. L’associazione aveva già realizzato iniziative simili in passato senza problemi.

Doveva essere una semplice iniziativa benefica, un momento di solidarietà, come tante ne ha organizzate in passato l'associazione Insieme con noi, di Udine. Ma il "no" della Questura ne ha impedito lo svolgimento, almeno nelle modalità con cui era inizialmente previsto.L'iniziativa "Andare tutti.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Ordine pubblico, vietata la trasferta imolese a FabrianoIl Prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, ha disposto, in occasione dell’incontro di basket Janus basket Fabriano – Andrea Costa Imola, valido per il... Chiusi due bar e una pizzeria per motivi di ordine pubblicoUn bar della Domitiana, a Mondragone, è stato sospeso per 20 giorni dal Questore di Caserta Andrea Grassi per motivi di ordine e sicurezza pubblica.