Il Prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, ha deciso di vietare la trasferta dei tifosi di Imola a Fabriano dopo che sono stati segnalati episodi di tensione tra le due tifoserie. La misura riguarda la partita di basket tra Janus basket Fabriano e Andrea Costa Imola, in programma mercoledì 18 febbraio 2026 al Pala Chemiba. Per evitare problemi, i biglietti saranno venduti esclusivamente ai residenti nella provincia di Ancona.

Il Prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, ha disposto, in occasione dell’incontro di basket Janus basket Fabriano – Andrea Costa Imola, valido per il campionato di Serie B e in programma mercoledì 18 febbraio 2026 presso l’impianto Pala Chemiba di Fabriano, la vendita dei tagliandi ai soli residenti nella provincia di Ancona. Il provvedimento è stato adottato in considerazione delle preminenti esigenze di tutela dell’ ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto dei recenti episodi che hanno visto coinvolta la tifoseria della compagine Imolese, dai quali sono emersi comportamenti ritenuti potenzialmente idonei a determinare situazioni di rischio in occasione di ulteriori manifestazioni sportive, nonché sulla base delle valutazioni formulate dal comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e delle specifiche indicazioni fornite dal Questore di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ordine pubblico, vietata la trasferta imolese a Fabriano

