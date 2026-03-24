Chiusi due bar e una pizzeria per motivi di ordine pubblico

Un bar della Domitiana, a Mondragone, è stato sospeso per 20 giorni dal Questore di Caserta Andrea Grassi per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato notificato al titolare dell’esercizio commerciale dai carabinieri del Norm di Mondragone che hanno segnalato l’attività quale teatro di un grave evento delittuoso, avvenuto a gennaio, nonché quale abituale luogo di ritrovo di persone pregiudicate e dedite all’uso smodato di sostanze alcoliche, elementi idonei a configurare una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento, che ha disposto l'immediata chiusura del bar, è stato adottato a seguito di proposta del Reparto Territoriale dei Carabinieri, corroborata da dettagliati elementi fattuali, frutto di un'intensa attività di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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