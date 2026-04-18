Ingresso e fuga dalle fogne le pistole giocattolo le calze sul volto | cosa sappiamo della rapina da film a Napoli

Giovedì mattina, intorno a mezzogiorno, una banda di rapinatori ha messo in atto una rapina a Napoli che ha coinvolto diverse modalità di azione. La stessa banda ha utilizzato ingressi e uscite attraverso le fogne, indossava calze sul volto e ha impiegato pistole giocattolo durante l'evento. La polizia sta attualmente cercando di identificare e catturare i responsabili, che sono considerati professionisti nel loro campo.

E’ caccia alla banda di rapinatori professionisti che giovedì mattina, intorno a mezzogiorno, ha tenuto con il fiato sospeso per ore Napoli con una rapina da film. I ladri hanno razziato parte del contenuto di decine di cassette di sicurezza dal caveau del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero, prima di fuggire passando per le fogne. Non è chiara la precisa entità del bottino, che appare ingente. La stima è in corso. L’istituto di credito stima in una quarantina le cassette depredate: molte di più sarebbero state quelle divelte, di cui però diverse decine erano vuote. Ieri, in fila davanti alla banca, i clienti hanno atteso di essere ricevuti per fornire una descrizione dei loro depositi.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ingresso e fuga dalle fogne, le pistole giocattolo, le calze sul volto: cosa sappiamo della rapina da film a Napoli Testing the gun #toys #nerfsniper #watergun #watergun #nerf #waterpistol #paintballfit #edit Notizie correlate Le maschere di attori famosi e le fuga nelle fogne. E’ caccia alla banda della rapina da film alla banca a NapoliNapoli, 17 aprile 2026 – Hanno sfondato la vetrata della banca con un’auto ariete. La dinamica della rapina da film a Napoli, ostaggi “trattati bene” e fuga nelle fogne: caccia alla bandaNapoli, In queste ore si ricostruisce la dinamica di quella che ormai tutti definiscono la “rapina dell’anno”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Messi in fuga dall’allarme. Ladri denunciati; Fuga di gas a Voltri, chiuso per ore l’accesso all’Evangelico: riaperto l’ingresso principale, restano alcune limitazioni -; Lavori in corso... a Venaria Reale; Fuga di gas a Genova Voltri, chiuso e poi riaperto l'accesso all'ospedale Evangelico. Ingresso e fuga dalle fogne, le pistole giocattolo, le calze sul volto: cosa sappiamo della rapina da film a NapoliE’ caccia alla banda di rapinatori professionisti che giovedì mattina, intorno a mezzogiorno, ha tenuto con il fiato sospeso per ore Napoli con una rapina da film. I ladri hanno razziato parte del con ... gazzettadelsud.it Assalto in banca a Casalnuovo: ingresso sfondato col furgone, ladri messi in fuga dalle guardie giurateHanno usato un furgone come ariete e hanno sfondato le porte di ingresso della banca, ma a mandare all'aria il loro piano sono state le guardie giurate: intervenute subito dopo, hanno costretto i ... fanpage.it La Rena Bianca resta a numero chiuso: al via la prenotazione dei biglietti di ingresso facebook Politecnico di Torino, saltano i test d’ingresso. Centinaia di studenti rimandati a casa per un guasto al sistema informatico x.com