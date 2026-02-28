Durante una partita della Juve Primavera, il giovane attaccante Pugno si è infortunato e ha portato le mani sul volto prima di lasciare il campo. La sua uscita è avvenuta in modo immediato, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle condizioni attuali. La squadra non ha ancora comunicato aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Cabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano. Le ultime sul suo futuro Mercato Juventus, il futuro dell’attacco può essere ancora di Vlahovic e Kolo Muani. La strategia della società bianconera Bernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Cosa sta succedendo Calciomercato Juve LIVE: i nomi in entrata e in uscita per l’estate. La mossa per Goretzka Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, infortunio per Pugno: mani sul volto prima di uscire dal campo per l’attaccante. Cosa è successo e le sue condizioni

Infortunio Bonny: si ferma l’attaccante in Inter Torino. Le sue condizioni e cosa filtra sul suo stopInter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del...

Infortunio David, l’attaccante salta Galatasaray Juve: il motivo dell’assenza e cosa filtra sulle sue condizionidi Redazione JuventusNews24Infortunio David, fastidio all’inguine per il canadese che non è partito per Istanbul.

Approfondimenti e contenuti su Juve Primavera.

Temi più discussi: Primavera 1. Il derby della Mole è granata! Una rete per tempo alla Juventus per conquistare i tre punti; Convocati Juventus contro il Como: prima chiamata per il giovane Rizzo; Scheda squadra Juve Stabia U19; Torino Juve Primavera 2-0: Bonacina e Gabellini stendono i bianconeri, arriva un ko nel derby della Mole.

Juventus Primavera-Cagliari: orario, formazioni e dove vedere in tv e streamingDopo la sconfitta per 2-0 nel derby della Mole contro il Torino, la Juve Primavera si prepara a tornare in campo. Oggi alle 13:00 all'Allianz Training Center di Vinovo, infatti, i ragazzi di Padoin sc ... tuttosport.com

Torino Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di campionato 2025/26 La Juve Primavera è reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Mon ... juventusnews24.com

Juve Cagliari Primavera LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook

#Primavera, il derby vale doppio: #Juve lanciata, #Toro a caccia di punti salvezza La #Juventus è appena entrata in zona playoff e ora sogna un posto alle fasi finali, il #Torino è in zona playout e ha l'urgenza di accelerare per la salvezza #ToroNews #Tori x.com