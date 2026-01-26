Infortunio Valenti | lesione per il difensore del Parma! Le sue condizioni dopo gli esami e quanto dovrà rimanere ai box

Il difensore del Parma, Valenti, ha subito una lesione che ha richiesto esami approfonditi. Le prime valutazioni indicano un infortunio che potrebbe richiedere un periodo di assenza dai campi. Di seguito, vengono riportate le condizioni attuali e le stime sui tempi di recupero, fornendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione.

Parma, lesione ai flessori per Lautaro Valenti: i tempi di recupero dell'argentinoArrivano novità in merito alle condizioni fisiche di Lautaro Valenti, difensore del Parma che si è infortunato nella sfida contro l'Atalanta. tuttomercatoweb.com Parma, tegola Valenti: c'è lesione, un mese di stopIn seguito all'infortunio alla coscia sinistra rimediato nel finale di gara Atalanta-Parma di ieri, domenica 25 gennaio, Lautaro Valenti è stato sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenzi ... sportparma.com

