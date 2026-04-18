Infortunio Lazzari | si ferma l’esterno della Lazio contro il Napoli Le condizioni e quanto potrebbe rimanere ai box

Durante la partita tra Napoli e Lazio, l'esterno della squadra capitolina ha subito un infortunio che ha richiesto l'intervento medico. Le prime valutazioni indicano che le sue condizioni necessitano di ulteriori accertamenti, e si attende di conoscere con precisione i tempi di recupero. Per ora, il giocatore rimarrà fuori dalle convocazioni e potrebbe essere indisponibile per diverse settimane.

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