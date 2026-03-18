Infortunio Holm ecco quando il difensore svedese può tornare a disposizione di Spalletti Le ultime novità

Il difensore svedese, attualmente infortunato, potrebbe tornare a disposizione di Spalletti nelle prossime settimane. La JuventusNews24 ha aggiornato sui tempi di recupero e sul suo eventuale rientro in campo. Le ultime notizie indicano che il calciatore sta seguendo un percorso di riabilitazione e potrebbe rientrare dopo le prossime partite. Al momento, non ci sono date ufficiali per il suo ritorno.

Infortunio Holm, vediamo insieme quando il difensore ex Bologna può tornare a disposizione di mister Spalletti. Le ultimissime. La Juve ritrova finalmente la massima efficienza organica in un momento cruciale della stagione. Con il recente rientro in gruppo di Dusan Vlahovic e di Arkadiusz Milik, l’infermeria della Continassa appare insolitamente sgombra in questo mese di marzo. Per la squadra guidata da Luciano Spalletti, l’unico fronte rimasto è il campionato, con l’obiettivo vitale di raggiungere almeno il quarto posto utile per la qualificazione in Champions League. CONTINASSA JUVE LIVE L’unico calciatore bianconero che non sarà certamente a disposizione della guida tecnica è Emil Holm, fermo ai box da ormai un mese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Holm, ecco quando il difensore svedese può tornare a disposizione di Spalletti. Le ultime novità Articoli correlati Infortunio Holm, Spalletti resta senza il terzino: quali partite salta e quando potrebbe tornare a disposizionedi Redazione JuventusNews24Infortunio Holm, lo stop per la lesione al polpaccio costringe lo svedese ai box per diverse settimane saltando le sfide... Infortunio Gatti, buone notizie per la Juventus di Spalletti: ecco quando tornerà a disposizione il difensore bianconero. Fissata la dataKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Altri aggiornamenti su Infortunio Holm Temi più discussi: Holm verso il riscatto? La Juventus ha già le idee chiare in vista del mercato estivo; DAI CAMPI – Leao, Malinovskyi, Berardi, Holm, Mina, Solet, Raspadori, Marin, Solomon e gli esami di Buksa; NEWS – Kean, Vlahovic, Boga, Anguissa, McTominay, KDB, Bastoni, Dumfries, Atta, Solet, CDK, Mina: le novità; Che fine ha fatto Holm? La Juventus ha deciso di rimandarlo al Bologna. Holm, pesante infortunio: Juve, oltre al danno del rosso a Kalulu la beffa dall’infermeriaSpalletti non potrà contare sul sostituto del francese nelle prossime partite: il comunicato del club e i tempi di recupero ... tuttosport.com Juventus, quando torna Emil Holm?Se nella giornata di oggi Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi interamente con il gruppo squadra, restano da tenere monitorate le condizioni di Emil Holm. Quando può tornare ad allenarsi seppur parzi ... msn.com Leao, Malinovskyi, Berardi, Holm, Mina, Solet, Raspadori, Marin, Solomon e gli esami di Buksa Tutte le novità dai campi shorturl.at/lYFVY - facebook.com facebook #Juventus - Anche nell’allenamento di oggi Dusan #Vlahovic ha lavorato per l’intera seduta con il gruppo, unico assente sempre l’infortunato Holm. Oltre al serbo, possibile convocazione anche per #Milik per la trasferta di sabato a Udine @calciomercatoi x.com