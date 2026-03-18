Infortunio Holm ecco quando il difensore svedese può tornare a disposizione di Spalletti Le ultime novità

Da juventusnews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore svedese, attualmente infortunato, potrebbe tornare a disposizione di Spalletti nelle prossime settimane. La JuventusNews24 ha aggiornato sui tempi di recupero e sul suo eventuale rientro in campo. Le ultime notizie indicano che il calciatore sta seguendo un percorso di riabilitazione e potrebbe rientrare dopo le prossime partite. Al momento, non ci sono date ufficiali per il suo ritorno.

Infortunio Holm, vediamo insieme quando il difensore ex Bologna può tornare a disposizione di mister Spalletti. Le ultimissime. La Juve ritrova finalmente la massima efficienza organica in un momento cruciale della stagione. Con il recente rientro in gruppo di Dusan Vlahovic e di Arkadiusz Milik, l’infermeria della Continassa appare insolitamente sgombra in questo mese di marzo. Per la squadra guidata da Luciano Spalletti, l’unico fronte rimasto è il campionato, con l’obiettivo vitale di raggiungere almeno il quarto posto utile per la qualificazione in Champions League. CONTINASSA JUVE LIVE L’unico calciatore bianconero che non sarà certamente a disposizione della guida tecnica è Emil Holm, fermo ai box da ormai un mese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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