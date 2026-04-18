Un giocatore delle squadre di calcio si trova attualmente fuori uso a causa di un infortunio. Le ultime notizie indicano i tempi previsti per il suo rientro in campo, aggiornandone la disponibilità futura. Seguiamo insieme gli sviluppi riguardanti questa situazione e gli eventuali effetti sulla squadra. Restano da valutare le tempistiche di recupero e le prossime scadenze sportive.

Calciomercato Inter LIVE: dalla Spagna arrivano aggiornamenti su Bastoni. Occhi puntati su Mastantuono Mercato Inter, altro che Nico Paz: dal Real Madrid può arrivare un enorme talento! Ecco tutti i dettagli e le cifre dell’affare Mercato Inter, dalla Spagna sono sicuri: «Bastoni farà questa mossa pur di trasferirsi al Barcellona.» Calciomercato Inter, sarà un mercato estivo mirato: budget chiaro più le cessioni. I dettagli Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Settore Giovanile Inter, doppia vittoria interna col Sudtirol: Dellafiore scavalca il Milan.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Bastoni, ecco quando può tornare a disposizione: i tempi

Notizie correlate

Infortunio Holm, ecco quando il difensore svedese può tornare a disposizione di Spalletti. Le ultime novitàdi Redazione JuventusNews24Infortunio Holm, vediamo insieme quando il difensore ex Bologna può tornare a disposizione di mister Spalletti.

Infortunio Rovella: il centrocampista della Lazio si è operato alla clavicola. Quando può tornare a disposizione di Sarri, ultimissimeDybala lascia la Roma? Clamorosa voce sull’argentino! Un club si è fatto avanti per giugno, le ultimissime Thuram Inter, occhio all’estate! Premier...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: FCIN1908 – Non solo Cagliari, Bastoni salta anche il Como: le ultime sul suo rientro; FLASH | Bastoni salta Inter-Cagliari: Chivu svela il motivo; Infortunio Bastoni l’Inter ha un piano per recuperare al meglio il difensore dopo la botta nel derby | ecco quale; Infortunio Di Lorenzo, novità sui tempi di recupero: ecco finalmente la data del rientro.

Inter, Bastoni pre partita coi compagni. Ecco quando potrebbe tornare a disposizoneAssente ieri nella sfida contro il Cagliari, Alessandro Bastoni lavora per ritornare a disposizione il prima possibile ... fcinter1908.it

Inter, si ferma Bastoni: infortunio contro la RomaInfortunio per Alessandro Bastoni in Inter-Roma. Oggi, domenica 5 aprile, il difensore nerazzurro si è fermato nel corso del secondo tempo del big match di San Siro, valido per la 31esima giornata di ... adnkronos.com

Infortunio Bastoni, l’Inter ha un piano per recuperare al meglio il difensore dopo la botta nel derby: ecco quale x.com

Infortunio Bastoni, l'Inter ha un piano per recuperare al meglio il difensore dopo la botta nel derby: ecco quale - facebook.com facebook