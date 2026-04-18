Infortunio Bastoni ecco quando può tornare a disposizione | i tempi

Da internews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giocatore delle squadre di calcio si trova attualmente fuori uso a causa di un infortunio. Le ultime notizie indicano i tempi previsti per il suo rientro in campo, aggiornandone la disponibilità futura. Seguiamo insieme gli sviluppi riguardanti questa situazione e gli eventuali effetti sulla squadra. Restano da valutare le tempistiche di recupero e le prossime scadenze sportive.

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