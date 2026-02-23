Infortunio Rovella | il centrocampista della Lazio si è operato alla clavicola Quando può tornare a disposizione di Sarri ultimissime

Rovella si è sottoposto a un intervento alla clavicola dopo un infortunio durante l’allenamento, causato da una caduta accidentale. L’operazione si è conclusa con successo e ora il giocatore dovrà seguire un percorso di riabilitazione. La sua assenza potrebbe influenzare le scelte di Sarri nelle prossime partite. La società monitora attentamente l’evoluzione della situazione e valuta le tempistiche di rientro.

