Una giovane influencer di 17 anni è stata trovata morta in Honduras. La ragazza, conosciuta sui social come

Influencer uccisa in Honduras, chi era Katy Mazorca. Si chiamava Katerin Mejía Argueta, aveva 17 anni ed era conosciuta sui social come “Katy Mazorca”. La sua morte ha sconvolto l’Honduras, non solo per la brutalità del delitto ma per i contorni ancora oscuri della vicenda. La giovane content creator era stata segnalata come scomparsa la sera del 15 aprile, dopo essere uscita di casa per un appuntamento. Il giorno successivo il suo corpo è stato ritrovato in una zona isolata, in una piantagione nei pressi del fiume Aguán, nel dipartimento di Colón. Il ritrovamento del corpo e i segni di violenza. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, la ragazza presentava ferite da arma da taglio al collo e segni evidenti di violenza.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Influencer uccisa a 17 anni in Honduras, il fidanzato accusa: ‘Mi hanno costretto’

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