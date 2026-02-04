Influencer di 18 anni uccisa a coltellate dall'ex del suo fidanzato durante una festa in Brasile
Durante una festa in Brasile, una giovane influencer di 18 anni è stata uccisa con coltellate dall’ex del suo fidanzato. Maria Luiza Costa da Silva, conosciuta anche come Malu Costantine, è stata colpita mortalmente. La ragazza, nota sui social, stava semplicemente vivendo il suo pomeriggio tra amici quando è stata aggredita. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono ancora dettagli su cosa abbia portato alla tragedia.
Maria Luiza Costa da Silva, una content creator di 18 anni nota anche con lo pseudonimo di "Malu Costantine", è stata accoltellata a morte dall'ex del suo fidanzato.🔗 Leggi su Fanpage.it
