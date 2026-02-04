Influencer di 18 anni uccisa a coltellate dall'ex del suo fidanzato durante una festa in Brasile

Durante una festa in Brasile, una giovane influencer di 18 anni è stata uccisa con coltellate dall’ex del suo fidanzato. Maria Luiza Costa da Silva, conosciuta anche come Malu Costantine, è stata colpita mortalmente. La ragazza, nota sui social, stava semplicemente vivendo il suo pomeriggio tra amici quando è stata aggredita. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono ancora dettagli su cosa abbia portato alla tragedia.

