Influencer uccisa a coltellate dalla ex del suo fidanzato

Questa mattina in Brasile, una giovane influencer di 18 anni, conosciuta come

Maria Luiza Costa da Silva, giovane influencer di 18 anni nota sui social come "Malu Costantine", è morta in Brasile dopo essere stata accoltellata dall'ex del suo fidanzato. Il delitto è avvenuto lo scorso 31 gennaio, nei pressi di un locale in cui era in corso una festa nella città di Recife.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Maria Luiza Costa da Silva

Durante una festa in Brasile, una giovane influencer di 18 anni è stata uccisa con coltellate dall’ex del suo fidanzato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Femminicidio a Milano: Pamela Genini uccisa a coltellate dal compagno che lei voleva lasciare

Ultime notizie su Maria Luiza Costa da Silva

Argomenti discussi: Influencer di 18 anni uccisa a coltellate dall’ex del suo fidanzato durante una festa in Brasile; Orrore in mare, 13enne ucciso da squalo mentre gioca con gli amici in Brasile: gli ha staccato una gamba.

Influencer di 18 anni uccisa a coltellate dall’ex del suo fidanzato durante una festa in BrasileMaria Luiza Costa da Silva, una content creator di 18 anni nota anche con lo pseudonimo di Malu Costantine, è stata accoltellata a morte dall'ex ... fanpage.it

Stava uscendo da un bar con il suo fidanzato quando è stata accoltellata e uccisa L’influencer aveva solo 18 anni facebook

Giovane investito e ucciso a Roma, influencer si fa filmare con il cadavere: «Sto al posto giusto al momento giusto» x.com