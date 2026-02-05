Influencer uccisa a coltellate dalla ex del suo fidanzato
Questa mattina in Brasile, una giovane influencer di 18 anni, conosciuta come
Maria Luiza Costa da Silva, giovane influencer di 18 anni nota sui social come "Malu Costantine", è morta in Brasile dopo essere stata accoltellata dall'ex del suo fidanzato. Il delitto è avvenuto lo scorso 31 gennaio, nei pressi di un locale in cui era in corso una festa nella città di Recife.🔗 Leggi su Today.it
