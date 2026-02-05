Influencer uccisa a coltellate dalla ex del suo fidanzato

Da today.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina in Brasile, una giovane influencer di 18 anni, conosciuta come

Maria Luiza Costa da Silva, giovane influencer di 18 anni nota sui social come "Malu Costantine", è morta in Brasile dopo essere stata accoltellata dall'ex del suo fidanzato. Il delitto è avvenuto lo scorso 31 gennaio, nei pressi di un locale in cui era in corso una festa nella città di Recife.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Maria Luiza Costa da Silva

Influencer di 18 anni uccisa a coltellate dall’ex del suo fidanzato durante una festa in Brasile

Durante una festa in Brasile, una giovane influencer di 18 anni è stata uccisa con coltellate dall’ex del suo fidanzato.

Imani Smith, la Nala de Il Re Leone, uccisa a coltellate dal fidanzato: aveva 25 anni

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Femminicidio a Milano: Pamela Genini uccisa a coltellate dal compagno che lei voleva lasciare

Video Femminicidio a Milano: Pamela Genini uccisa a coltellate dal compagno che lei voleva lasciare

Ultime notizie su Maria Luiza Costa da Silva

Argomenti discussi: Influencer di 18 anni uccisa a coltellate dall’ex del suo fidanzato durante una festa in Brasile; Orrore in mare, 13enne ucciso da squalo mentre gioca con gli amici in Brasile: gli ha staccato una gamba.

influencer uccisa a coltellateInfluencer di 18 anni uccisa a coltellate dall’ex del suo fidanzato durante una festa in BrasileMaria Luiza Costa da Silva, una content creator di 18 anni nota anche con lo pseudonimo di Malu Costantine, è stata accoltellata a morte dall'ex ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.